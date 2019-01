Η 18η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vid)

Ταξίδι στην Ισπανία για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ!

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια, αντιμετωπίζουν στην Μαδρίτη τη Ρεάλ (10/01, 22:00), με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι ξανά εκτός δράσης.

Από την άλλη, οι «πράσινοι», μετά τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου, ταξιδεύουν για την Βαρκελώνη χωρίς τον Κιθ Λάνγκφορντ, όπου θα αναμετρηθούν με την Μπαρτσελόνα (11/01, 22:00).

Επίσης, ο Δημήτρης Ιτούδης και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας υποδέχονται την Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ενώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Φενέρμπαχτσε τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και την Ζαλγκίρις.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 18η αγωνιστική.

Εσύ, ήξερες ότι....

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΧΙΜΚΙ (10/01, 19:00, 1-2)

Ο Πλάις έχει σερί 19 εύστοχων βολών και ο Μπομπουά 16.

Ο Μίτσιτς είναι 3ος σε ασίστ (5.3) ανά παιχνίδι.

Ο Ντάνστον είναι 2ος σε τάπες (1.2) και συνολικά 2ος (208). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (357).

Ο Σβεντ είναι 1ος σε πόντους (25.3), σε κλεψίματα (1.8) και στο σύστημα αξιολόγησης (25.9β.) φέτος. Επειδή, όμως, έχει παίξει σε μόλις 8 ματς, έχει κατέβει θέσεις στις σχετικές κατηγορίες.

Ο Γκιλ είναι 2ος σε δίποντα με ποσοστό 74.58%.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (10/01, 19:45, 11-5)

Ο Βέσελι είναι 1ος σε ranking με 21.8 βαθμούς κατά μέσο όρο, 5ος σκόρερ με 15.0 πόντους και 2ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Γιανκούνας είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.710) και 4ος σκόρερ (2.921π.) στο θεσμό.

Ο Ντέιβις είναι 2ος σκόρερ με 15.2 πόντους ανά αγώνα.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (10/01, 22:00, 14-14)

Ο Κάρολ έχει σερί 19 εύστοχων βολών, ο Ρέγιες 17/17 και ο Γιουλ 14/14.

Ο Αγιόν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.6 ανά αγώνα.

Ο Καμπάτσο είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 1.9 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.761) και 3ος σκόρερ (2.961π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 8ος σκόρερ με 2.719 πόντους και 7ος πασέρ με 975 ασίστ.

Ο Μιλουτίνοφ είναι 1ος σε ριμπάουντ με 8.4 ανά αγώνα, 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.7) και 4ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.4 βαθμούς.

Ο Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.368 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.919 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Πρίντεζης είναι 7ος ριμπάουντερ (1.153) και 6ος σκόρερ με 2.801 πόντους.

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (11/01, 19:00, 18-6)

Ο Ροντρίγκεθ είναι 5ος σε ασίστ με 4.9 ανά αγώνα, ενώ συνολικά έχει 1.012.

Ο Χίγκινς είναι 2ος σκόρερ με 15.2 πόντους ανά ματς.

Ο Κλάιμπερν είναι 3ος στο σύστημα αξιολόγησης (20.0β.) και 4ος σε ριμπάουντ (7.1) ανά ματς.

Ο Χάινς είναι 3ος σε τάπες (196) και 11ος σε ριμπάουντ (1.076).

Ο Ρολ έχει 31/31 βολές και ο ΝτιΜπαρτολομέο 10/10.

Μπλακ και Τάιους είναι 4οι σε τάπες με 1.0 ανά ματς.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (11/01, 20:00, 0-1)

Goga Bitadze rolls off to throw down a MONSTROUS 'Dunk of the Night' pic.twitter.com/FjYyQ0YQzb — EuroLeague (@EuroLeague) 10 Ιανουαρίου 2019

Ο Τζάκσον έχει σερί 18 εύστοχων βολών.

Ο Έβανς είναι 3ος σε τάπες με 1.1 ανά ματς.

Ο Έρικ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.7 ανά παιχνίδι και ο Έβανς 5ος με 2.2.

Ο Ντίμπλερ είναι 5ος σε τρίποντα με ποσοστό 48.8%.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (11/01, 21:30, 1-0)

Baskonia's Granger out several months https://t.co/7Mj0eWO2Dq — EuroLeague (@EuroLeague) 10 Ιανουαρίου 2019

Ο Πουαριέ είναι 2ος ριμπάουντερ φέτος με 7.6 ανά ματς και 3ος σε επιθετικά με 3.0.

Με 34 ακόμα πόντους, ο Τζάνινγκ φτάνει τους 1.000.

Ο Ραμπασέδα έχει 9/9 βολές.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (11/01, 21:30, 1-2)

Ο Γιόβιτς είναι 5ος σε κλεψίματα με 1.3 ανά αγώνα.

Ο Κόπονεν είναι 3ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 92.06% και θέλει 15 πόντους, για να φτάσει τους 1.000.

Ο Ντζέντοβιτς θέλει 33 πόντους για τους 1.000.

Ο Τζέιμς είναι 1ος σκόρερ φέτος με 19.3 πόντους ανά αγώνα, 2ος πασέρ με 7.5 ασίστ ανά ματς και 5ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.4 βαθμούς.

Ο Γκουντάιτις είναι 3ος σε ριμπάουντ (7.5) ανά αγώνα (2ος σε επιθετικά - 3.5), 4ος σε τάπες (1.0) και 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.3 βαθμούς.

Ο Μίτσοφ είναι 5ος σκόρερ με 15.0 ανά ματς.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (11/01, 22:00, 20-13)

.@FCBbasket grabs its fourth consecutive EuroLeague win behind the classy @MT28APRIL performance! Highlights... pic.twitter.com/IxFZvQCioL — EuroLeague (@EuroLeague) 9 Ιανουαρίου 2019

Ο Κούριτς έχει σερί 14 εύστοχων βολών.

Ο Τόμιτς είναι 4ος σε ριμπάουντ στη διοργάνωση (1.331).

Ο Ερτέλ είναι 4ος σε ασίστ με 5.1 ανά παιχνίδι και συνολικά έχει 1.092 και θέλει 32 πόντους για να φτάσει τους 2.000.

Ο Χάνγκα είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.6 ανά ματς και θέλει 24 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (8.2) και 1ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Λάσμε είναι 6ος σε τάπες στη διοργάνωση (174).