Ουίλμπεκιν σε οπαδούς της Μακάμπι: «Σκάστε όλοι σας»! (vid)

Μπορεί να ήταν ο πρώτος σκόρερ (16π.) στη δύσκολη νίκη επί της Μπουντούτσνοστ (81-76), αλλά οι οπαδοί της Μακάμπι έχουν απαιτήσεις από αυτόν.

Ο κόσμος της ομάδας του Τελ Αβίβ αποδοκίμασε σε μερικές φάσεις τον Αμερικανό - με τούρκικο διαβατήριο - παίκτη, μέχρι που έδωσε κι εκείνος την... απάντησή του.

Σε κρίσιμο σημείο προς το τέλος του αγώνα, ο 25χρονος γκαρντ έβαλε κρίσιμο τρίποντο και φώναξε «All of you, shut the f**k up» (σκάστε όλοι σας), κάνοντας την χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο στο στόμα.