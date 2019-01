Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έκανε τεράστιο παιχνίδι κόντρα στην Μπασκόνια, έβαλε το τρίποντο που ισοφάρισε τον αγώνα και ήταν εκείνος που σφράγισε την νίκη του Ολυμπιακού σε ένα ματς που oι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκαν να ανατρέψουν το σκορ.

Ο Κώστας Παπανικολάου, μετά το τέλος του παιχνιδιού, ήταν ευτυχισμένος για την εξέλιξη του ματς και μίλησε στην Euroleague Greece για το πόσο ψυχοφθόρο είναι να κυνηγάς το σκορ, για τα μεγάλα σουτ που διδάσκει ο Βασίλης Σπανούλης, ενώ έστειλε και μήνυμα προς... Μαδρίτη για το επερχόμενο παιχνίδι.

«ΨΥΧΟΦΘΟΡΟ ΝΑ ΚΥΝΗΓΑΣ ΤΟ ΣΚΟΡ»

Το παιχνίδι στο ΣΕΦ φάνηκε πως πηγαίνει προς την πλευρά της Μπασκόνια, οι «ερυθρόλευκοι» όμως ήταν μαχητικοί και πάλεψαν μέχρι το τέλος. Μάζεψαν τις διαφορές που πήρε η ισπανική ομάδα και τελικά κατάφεραν με ένα τεράστιο τρίποντο να στείλουν το ματς στην παράταση και τελικά να το πάρουν. Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για τις σκέψεις του μέσα στο ματς και σχολίασε πόσο ψυχοφθόρο και κουραστικό είναι να κυνηγάς ένα παιχνίδι που είσαι πίσω στο σκορ.

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ξέραμε από την αρχή ότι η Μπασκόνια είναι μια καλή ομάδα, μια ποιοτική ομάδα, που παίζει καλό, ελκυστικό και έξυπνο μπάσκετ. Πέρα από όλα αυτά ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που βρισκόμασταν συνέχεια πίσω στο σκορ. Είχαμε το ψυχολογικό βάρος του να κυνηγάμε το σκορ και δεν είναι ότι το παιχνίδι πήγαινε πόντο πόντο...

Ήμασταν πίσω με διαφορά 6 ή 7 πόντων, οπότε όταν βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει παραπάνω προσπάθεια, να δώσουμε παραπάνω ενέργεια για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι και μετά γινόταν και πάλι το ίδιο και ήταν αυτή η ίδια κατάσταση σε όλο το παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ψυχοφθόρο, πάρα πολύ κουραστικό και δεν είναι καθόλου εύκολο να το διαχειριστείς. Αυτός είναι ο λόγος που θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, που είχαμε την πνευματική και την σωματική συγκέντρωση και δύναμη να κάνουμε την τελευταίο σπριντ και στην παράταση να πάρουμε την νίκη».

«ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΤΟ ΣΟΥΤ ΜΟΥ»

Kostas Papanikolaou BANKS it in for a dramatic game-levelling !#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8iFr9Y0dpu

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Ιανουαρίου 2019