Ο Παπανικολάου... γκρέμισε το ΣΕΦ από το ίδιο σημείο με τον Πρίντεζη! (vids)

Ο Παπανικολάου σκόραρε πίσω από τα 6μ.75 μπροστά στον Ντιόπ κι έστειλε τους οπαδούς του Ολυμπιακού στα... ουράνια!

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την τεράστια ανατροπή στο έξτρα πεντάλεπτο αφού ο διεθνής φόργουορντ κράτησε όρθια την ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ στη κανονική διάρκεια του αγώνα με τους Βάσκους!

Μάλιστα ο «Παπ» ευστόχησε σχεδόν από το ίδιο σημείο όπου ο Γιώργος Πρίντεζης σόκαρε την Μπαρτσελόνα στο Game 4 των playoffs του 2015 και... κατεδάφισε το ΣΕΦ από τους πανηγυρισμούς!

Kostas Papanikolaou BANKS it in for a dramatic game-levelling #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8iFr9Y0dpu

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Ιανουαρίου 2019