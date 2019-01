Ξεπέρασε τους 2.000 πόντους στην Euroleague ο Βέσελι! (pic & vid)

Ο Τσέχος ψηλός της Φενέρ, που κάνει απίστευτη σεζόν φέτος στην Euroleague, κάνει «όργια» κι απέναντι στην Χίμκι.

Ο 28χρονος παίκτης ήθελε 9 πόντους για να φτάσει τους 2.000 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά με τους 16 που μετρά ήδη, τους ξεπέρασε!

Δείτε τη στιγμή που ο Βέσελι έγραψε ιστορία

A moment of history for @JanVesely24 as he reaches 2000 #EuroLeague points #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HoKB2oIEot

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Ιανουαρίου 2019