Aπολαυστική είναι η εικόνα έξω από τη Zalgirio Αrena.

Το χιόνι έχει σκεπάσει το γήπεδο της Ζαλγκίρις, ,με την Εuroleague να δημοσιεύει μια πανέμορφη φωτογραφία.

Δείτε το τοπίο στη Λιθουανία

.@ZalgirioArena is covered in snow, but it sure will melt as 15 000+ fans are coming in for #Zalgiris @cskabasket game! pic.twitter.com/MAMV8M7Thg

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 4 Ιανουαρίου 2019