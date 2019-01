Η συνεργασία του Νικ Καλάθη με τον Τζέιμς Γκιστ είναι μία από τις πιο γνωστές στη Euroleague.

Oι διοργανωτές επέλεξαν τις κορυφαίες ασίστ του Δεκέμβρη και ο Έλληνας γκαρντ βρίσκεται στην 5η (κόντρα στην ΤΣΣΚΑ) και στην 2η θέση (κόντρα στην Νταρουσάφακα) του ΤΟP 10 για τις πάσες του στον Αμερικακάνο.

Δείτε το TOP 10

