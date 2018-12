Έσπασε το ταμπλό στη Μόσχα ο Σενγκέλια! (pics & vids)

Ο Γεωργιανός ψηλός της Μπασκόνια πήγε για το κάρφωμα και μπάλα μπορεί να μην βρήκε, αλλά κατάφερε να κάνει το κοινό να αναφωνήσει, επειδή έσπασε το ταμπλό!

Ο αγώνας στο γήπεδο της Χίμκι διεκόπη στο 22' με το σκορ στο 36-45, ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά.

