Ο Παναθηναϊκός έγινε ONE TEAM (vid)

Το ΟΝΕ TEAM είναι το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της Euroleague Basketball, το οποίο εφαρμόστηκε αρχικώς το 2012 και στόχος του είναι κάθε σύλλογος να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες από το πρόβλημα της περιθωριοποίησης που μπορεί να εισπράττουν.

Το μπάσκετ και γενικότερα ο αθλητισμός είναι ένα από τα πιο ισχυρά μέσα για να περάσει κάποιος το μήνυμα του μέσα από την χαρά που προσφέρει το ίδιο το παιχνίδι κι έτσι οι αγώνες αυτής της εβδομάδας είναι αφιερωμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Δείτε το ειδικό video που ετοίμασε για την περίσταση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ

#WeAreAllOneTeam

This week we share the same beat to celebrate @OTEuroleague One Team Games!@SOHellas #paobc #EuroLeague #SOHellas pic.twitter.com/MhujqPJh9C

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 10 Δεκεμβρίου 2018