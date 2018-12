«Νοσοκομείο» η Ζαλγκίρις (pic)

Μπορεί η Ζαλγκίρις να νίκησε την Ρίτας στο λιθουανικό ντέρμπι (95-86), ωστόσο «έχασε» τον Νέιτ Ουόλτερς.

Ο Αμερικανός παίκτης τραυματίστηκε στον αστράγαλο στην διάρκεια του ματς και δεν πάτησε παρκέ ξανά.

Πέρα από την γνωστή απουσία του Παούλιους Γιανκούνας, θέματα υπάρχουν και με τους Άαρον Ουάιτ (θα εξεταστεί περαιτέρω η κατάστασή του) και Αντάνας Καβαλιάουσκας (περισσότερο προφυλάχθηκε).

Zalgiris injury report: White & Kavaliauskas didn't play. White's situation need further examination, Saras told it's something between sprain and tear in his leg. Kavaliauskas would have played v Rytas if it was necessary. However, Nate Wolters injured his ankle & didn't return

