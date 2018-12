Η συνεργασία των Καλάθη - Αντετοκούνμπο έβγαλε ένα πολύ όμορφο highlight στις αρχές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο ηγέτης του «τριφυλλιού» μοίρασε την ασίστ και ο διεθνής φόργουορντ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 6-5 στο 3'.

Δείτε τη φάση...

Those Antetokounmpo hops! @Thanasis_ante43 takes it to the rack!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/oEf24IL1WG

