Sold out το Ζαλγκίρις - ΤΣΣΚΑ, 29 μέρες πριν το τζάμπολ! (pic)

Οι δύο συνεχόμενες νίκες στο γήπεδό τους, άλλαξαν την ψυχολογία των οπαδών της ομάδας του Κάουνας.

Οι Λιθουανοί εξαφάνισαν τα εισιτήρια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αναμέτρηση η οποία είναι προγραμματισμένη για 29 μέρες από σήμερα (04/01/2019).

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε ήδη sold out.

With 29 days still left until our @EuroLeague face-off against @cskabasket in #ZalgirioArena, all the tickets have ALREADY been #SOLDOUT! We could not be prouder of our #Zalgiris fans! #ManoKomanda #MyTeam pic.twitter.com/2X13xFpZiI

