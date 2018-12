Ασύλληπτος Πρίντεζης με 4/4 τρίποντα! (pic & vid)

O διεθνής φόργουορντ του Ολυμπιακού μπήκε με τη βελόνα στο... κόκκινο στη Zalgirio Arena, κουβαλώντας επιθετικά τους Πειραιώτες κόντρα στους Λιθουανούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πρώτα 5' του αγώνα στο Κάουνας μέτρησε 14 πόντους με 1/2 δίποντα και 4/4 τρίποντα!

Πριν από το αποψινό τζάμπολ σούταρε με 37.5% στα τρίποντα, έχοντας 3/8 εύστοχα σουτ σε 10 αναμετρήσεις!

Georgios Printezis drops 14 POINTS in the first quarter.

Including 4/4 from DEEP! pic.twitter.com/3h4S5WTalh

— EuroLeague (@EuroLeague) 6 Δεκεμβρίου 2018