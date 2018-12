Τίμησε τον Τουπάν η Ζαλγκίρις (pics)

Έμεινε μόλις μια χρονιά στη Ζαλγκίρις, αλλά πρόλαβε να μπει στις καρδιές των ανθρώπων του Κάουνας.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ τιμήθηκε πριν την έναρξη του ματς της ομάδας του «Σάρας» με τον Ολυμπιακό με μια πλακέτα που έλεγε «Σε ευχαριστούμε Αξέλ».

Υπενθυμίζεται πως ο 26χρονος παίκτης ακολούθησε την «ερυθρόλευκη» αποστολή, ωστόσο δεν θα αγωνιστεί, αφού δεν είναι ακόμα έτοιμος, μετά τον τραυματισμό του.

Zalgiris honored it’s ex player @toups_33 before the game Zalgiris -Olympiacos #Olympiacosbc pic.twitter.com/o9AoncYxPQ

