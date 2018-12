Μπράντον Ντέιβις: Ανέβηκε τον «Γολγοθά» του και απολαμβάνει την... κορυφή του Κάουνας! (vids)

Η Ζαλγκίρις Κάουνας υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική της Euroleague και οι αναμνήσεις που ξυπνούν για τις δύο ομάδες είναι αντιστρόφως ανάλογες. Οι δύο αντίπαλοι ήταν το ένα από τα ζευγάρια των palyoffs που κοντραρίστηκαν για μια θέση στο Final 4 . Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να ξεκίνησαν ως φαβορί, αλλά οι Λιθουανοί ήταν καλύτεροι και πήραν την πρόκριση που έγινε μια μοναδική στιγμή στην ιστορία τους.

Ο άνθρωπος που έκανε την μεγαλύτερη ζημιά στον Ολυμπιακό και εκείνος που ξεχώρισε ήταν ο Μπράντον Ντέιβις. Ο Αμερικανός σέντερ ήταν ασταμάτητος, ήταν εκείνος που ανακηρύχθηκε MVP των playoffs και τράβηξε την προσοχή των Ελλήνων φιλάθλων και όχι μόνο.

Πολλοί μπορεί να τον... ονειρεύτηκαν το καλοκαίρι, αλλά συζήτηση δεν υπήρξε για εκείνον αφού η Ζαλγκίρις και το Κάουνας αποτελεί το λιμάνι του μετά από ένα δύσκολο, μακρύ και γεμάτο τρικυμία ταξίδι.

Η περιπέτεια της ζωής του έχει όλα τα χρώματα και πλέον ήρεμος και με την οικογένεια του στο πλευρό του, τα γκρίζα κομμάτια έχουν εξαφανιστεί. Πλέον είναι... δεσμευμένος με την Ζαλγκίρις, έχει αφήσει πίσω του τις δυσκολίες και την φετινή σεζόν συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι.

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Όταν ψάξεις στο διαδίκτυο για τον σέντερ της Ζαλγκίρις Κάουνας αυτό που σου εμφανίζει παντού είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Πριν καλά καλά ξεκινήσει την ζωή του και την καριέρα του πρόλαβε να μπλεχτεί σε περίεργη υπόθεση η οποία τον έχει στιγματίσει.

«Μου φέρθηκαν δίκαια. Με 'πόνεσε' που δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα μου. Είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ και δεν θέλω να το κάνω ξανά ποτέ», τόνισε ο παίκτης τον Νοέμβριο του 2011 και συνέχισε, «πιστεύω ότι έχω αλλάξει προς το καλύτερο μετά την τιμωρία μου, αλλά αυτό είναι κάτι που θα κρίνουν οι άλλοι».

Το... τεράστιο σφάλμα που έκανε ο Μπράντον στην εφηβική του ζωή είναι να κάνει προγαμιαίο σεξ και να γίνει γνωστό σε ένα σχολείο που απαγορεύονταν απόλυτα και καθολικά.

Ο Ντέιβις έχει δύο μεγαλύτερα αδέλφια, είναι όλοι υιοθετημένοι και μεγάλωσαν από την ανύπαντρη μητέρα τους. Εκείνη είναι λευκή και επέλεξε να υιοθετήσει τρία παιδιά με διαφορετική καταγωγή το καθένα. Ο Μπράντον ξεκίνησε από το ποδόσφαιρο, πριν ξεκινήσει να ψηλώνει και του πήρε αρκετά χρόνια μέχρι να αρχίσει να προσαρμόζεται στο... μέγεθος του.

Ήταν ο απόλυτος σταρ στο BYU και όπως όλοι οι μαθητές του συγκεκριμένου κολεγίου υπέγραψε τον κώδικα τιμής για τον τρόπο ζωής του και η εξαιρετική του συμπεριφορά έκανε τους πάντες να έχουν μόνο καλά λόγια για εκείνον. Το BYU είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που ανήκει στην εκκλησία των Μορμόνων αναγκάζει τους σπουδαστές του να ζουν μια ενάρετη ζωή μακρυά από πάθη.

Ο κώδικας τιμής του πανεπιστήμιου αναγκάζει τους σπουδαστές να είναι ειλικρινείς, να μην βρίζουν, να μένουν μακρυά από το αλκοόλ, το τσιγάρο, το τσάι, τον καφέ και τα ναρκωτικά. Επίσης απαγορεύει τον τζόγο, την πορνογραφία, και τις ομοφυλοφιλικές συμπεριφορές.

Ο Ντέιβις ήταν ο σταρ του κολεγίου BYU, έπαιζε εκεί για τέσσερα χρόνια πριν τιμωρηθεί από αυτό. Ο λόγος ήταν επειδή έκανε σεξ με την κοπέλα του στα 19 του, χωρίς να είναι παντρεμένοι, κάτι που απαγορευόταν ρητώς από τους κανόνες του συντηρητικού κολεγίου.

Ο ίδιος ο Ντέιβις παραδέχτηκε την πράξη του και άμεσα τέθηκε εκτός ομάδας, ενώ ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της.

Ο παίκτης είναι Μορμόνος και γεννημένος στην Γιούτα και μετά από το σκάνδαλο παρέμεινε ως μαθητής, αλλά τέλειωσε την μπασκετική του καριέρα και ουσιαστικά έβαλε τέλος στα όνειρα του κολεγίου για το κάτι παραπάνω. Η απουσία του στοίχισε στην ομάδα του, αφού ακόμα και από τον πρώτο αγώνα που έλειψε πήρε την... κάτω βόλτα.

Τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν παρά πολλά. Όσοι βρίσκονταν στο Πανεπιστήμιο από την μία δεν ήθελαν να χάσουν το αστέρι τους, από την άλλη παραδέχονταν ότι ο κώδικας τιμής είναι πάνω απ' όλα, ενώ το θέμα άρχισε να παίρνει διαστάσεις σε ολόκληρη την Αμερική.

Το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο είχε κάνει ακριβώς το ίδιο και με το αστέρι της ομάδας football, που είχε σχέση για τρία χρόνια με αθλήτρια μπάσκετ και επειδή έκαναν σεξ έφυγαν από το σχολείο, ενώ αργότερα παντρεύτηκαν.

Η ιστορία του Ντέιβις πήρε τεράστιες διαστάσεις στην Αμερική. Από τις δηλώσεις των ανθρώπων του κολεγίου, μέχρι τον ίδιο που κράτησε την σιωπή και όταν τελικά μίλησε ήταν απολογητικός.

Από την μία πλευρά το πανεπιστήμιο, με την τιμωρία του Ντέιβις, μπορεί και να έχασε την είσοδο του στο NCAA και μαζί αρκετά εκατομμύρια δολάρια, όπως και αιτήσεις για σπουδαστές, όμως πάτησε πάνω στην προβολή των αρχών του σχολείου.

Ότι ο Ντέιβις δέχτηκε στωικά την τιμωρία του, απολογήθηκε και όλα κύλησαν ομαλά αφού μετά από περίπου έναν χρόνο επέστρεψε στις υποχρεώσεις του, ίσως να «μαλάκωσε» την κριτική που φούντωσε.

Περίπου 6 μήνες μετά από την πρώτη τιμωρία και το ESPN ασχολήθηκε με το θέμα βλέποντας στην περίπτωση του Ντέιβις να βγαίνουν στην φόρα αρκετά από τα προβλήματα στον κολεγιακό αθλητισμό και όχι μόνο.

Η κουβέντα που προκύπτει από την παραπάνω ιστορία είναι μεγάλη και ο Ντέιβις πάντα θα αποτελεί ένα παράδειγμα προς συζήτηση. Όλο αυτό που έγινε του στέρησε την επιλογή του στο ντραφτ, το όνειρο του ΝΒΑ ξεθώριασε, αλλά εκείνος πάλεψε και βρήκε την Ιθάκη του στο Κάουνας και την Ζαλγκίρις.

ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ...

Πλέον τα πράγματα στην ζωή του Ντέιβις είναι πολύ διαφορετικά. Όλα έχουν αλλάξει και η Ζαλγκίρις και το Κάουνας έχουν γίνει το σπίτι της οικογένειας. Ο Αμερικανός σέντερ μετά από όλα τα παραπάνω είναι πλέον παντρεμένος και έχει ένα παιδάκια και περιμένει το δεύτερο, ενώ στην μπασκετικά βρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο.

Μπορεί η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μην έχει την περσινή δυναμική και να ψάχνει την ισορροπία μεταξύ παρατηρητικότητας και προσδοκιών, όμως εκείνος είναι σταθερός και πλέον ένας εκ των πρωταγωνιστών της διοργάνωσης.

Όλα αυτά που πέρασε είναι όλα εκείνα που έχουν διαμορφώσει τον χαρακτήρα του σήμερα και τον έχουν κάνει να παρουσιάζει αυτή την εικόνα μέσα στο παρκέ. Μέχρι τώρα μετρά σε 25:08 λεπτά συμμετοχής 15.7 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 18.8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο, κάνοντας πλέον άπαντες να μετρούν διαφορετικά τον Αμερικναό σέντερ.

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντι του τον... δήμιο του, ενώ πλέον η Ευρώπη ξεχωρίζει ως έναν εκ των κορυφαίων έναν παίκτη και έναν άνθρωπο που έδωσε τον δικό του αγώνα για να φτάσει στην κορυφή.

Play Xmas music Put the & decor up

Wait till Dec 1 to do both

Lol #NovembersTooEarly#OurDec1stTradition #Xmas2018 pic.twitter.com/vh1iA5JeEE

— Brandon Davies (@Brandon_Davies0) 1 Δεκεμβρίου 2018