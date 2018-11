Εντυπωσιακός Μίκι στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο παίκτης της Χίμκι χάρισε θέαμα στο κοινό των Ρώσων, αφού έδωσε το «στοπ» στον Νίκο Παππά.

Δείτε τη φάση

How high did @Jmickey_02 get for that rejection?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HcfPYxlAgk

— EuroLeague (@EuroLeague) 30 Νοεμβρίου 2018