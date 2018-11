Τι κάνεις ρε Καμπάτσο;

O γκαρντ της Ρεάλ κατάφερε να ευστοχήσει σε buzzer-beater τρίποντο πίσω από το κέντρο στο Ρεάλ-ΤΣΣΚΑ στη φάση της βραδιάς.

Απολαύστε τον

@facucampazzo drains it from WELL INSIDE his own half.... eventually!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QUtDeZ0Fwc

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Νοεμβρίου 2018