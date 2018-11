Με τη Φενέρ έχει κατακτήσει την Euroleague του 2017, τότε που είχε αναδειχθεί και MVP.

O Έκπε Γιούντο ξέρει τι σημαίνει Ζέλικο Ομπράντοβιτς και έτσι θέλησε να σχολιάσει το ξέσπασμα του προς τον Κώστα Σλούκα, γράφοντας πως το κοουτσάρισμα στην Euroleague είναι λίγο διαφορετικό.

Δείτε το ποστάρισμα του παίκτη των Τζαζ

Oh he coachin coachin!!!!!@hoopshype: The coaching in the Euroleague is a bit different. pic.twitter.com/IfQVKiHkoA

— Ekpe Udoh (@EkpeUdoh) 22 Νοεμβρίου 2018