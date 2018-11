Συμπληρωματική έκθεση από τους διαιτητές και τις ομάδες ζήτησε η Euroleague

Στο παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ με την Ζαλγκίρις και ενώ ήθελε 1:14 για να τελειώσει οι Λιθουανοί προηγούνταν με 84-81.

Οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους ξεκίνησαν την επίθεσή τους και με 18 δεύτερα για την λήξη της το χρονόμετρο λανθασμένα έπεσε στα 13 και αυτό είχε ως συνέπεια να τελειώσει ο χρόνος επίθεσης και να μείνει η μπάλα στα χέρια των παικτών της.

Η Euroleague ζήτησε σήμερα από τους διαιτητές και την ΤΣΣΚΑ έκθεση γύρω από το συμβάν και με δεδομένο ότι βάσει νέων κανονισμών, κάθε υπόθεση πρέπει να λύνεται μέσα σε 48 ώρες, θα ξεκινήσει άμεσα έρευνα.

Ok @EuroLeague and @cskabasket, what was that? Check how shot clock jumps from 18 to 13. Possession ended in shot clock violation pic.twitter.com/q7Uw99YRQk

— Jonas Miklovas (@jmiklovas) 21 Νοεμβρίου 2018