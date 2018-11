Κρίσιμο λάθος στο χρονόμετρο σε βάρος της Ζαλγκίρις (vid)

Λάθη γίνονται παντού και σήμερα στη Μόσχα υπήρξε ένα αρκετά κομβικό εναντίον της Ζαλγκίρις. Συγκεκριμένα με το ματς να θέλει 1:14 για να λήξει, οι Λιθουανοί προηγούνταν με 84-81 κι είχαν την κατοχή. Οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους ξεκίνησαν την επίθεσή τους και ενώ ήθελε 18 δεύτερα για την λήξη της το χρονόμετρο λανθασμένα έπεσε στα 13. Αυτό είχε ως συνέπεια να τελειώσει ο χρόνος επίθεσης και να μείνει η μπάλα στα χέρια των παικτών της Ζαλγκίρις, χάνοντας την ευκαιρία να πετύχει καλάθι που θα την έφερνε πιο κοντά στη νίκη. Αυτό δεν έγινε, το ματς πήγε στην παράταση (86-86) και εκεί οι Ρώσοι πήραν τη νίκη.

Ok @EuroLeague and @cskabasket, what was that? Check how shot clock jumps from 18 to 13. Possession ended in shot clock violation pic.twitter.com/q7Uw99YRQk

— Jonas Miklovas (@jmiklovas) November 21, 2018