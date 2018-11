Το πρώτο τρίποντο του Μιλουτίνοφ στην Εuroleague! (pic & vid)

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού είχε καταγράψει 119 συμμετοχές στην EuroLeague πριν από την αποψινή (20/11) αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν στην Audi Dome του Μονάχου: 29 με την Παρτίζαν και 90 με τους «ερυθρόλευκους», έχοντας δοκιμάσει να σουτάρει μόλις μια φορά πίσω από τα 6μ.75. Το έκανε τη σεζόν 2016-17 στον εκτός έδρας αγώνας με τη Ζάλγκιρις, όπου αστόχησε.

Απόψε, λοιπόν, σκόραρε για τρεις κάνοντας το 31-36 και σημειώνοντας το πρώτο τρίποντο της καριέρας του στην EuroLeague!

You know you are having a good season when you hit your first career three-point shot!@NMilutinov is now 50% from deep in his EuroLeague career....#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/czQLWEjMh5

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Νοεμβρίου 2018