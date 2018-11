Ξεπέρασε τον Μπουρούση και πάει για πρωτιά στις τάπες ο Ντάνστον! (pic & vids)

Ο Αμερικανός σέντερ πέτυχε ένα σπουδαίο milestone στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τη Μακάμπι, φτάνοντας τα 195 κοψίματα στη διοργάνωση σε 195 αγώνες με το μπλοκ στον ΝτεΆντρε Κέιν στο 5'36".

Έτσι ξεπέρασε τον Γιάννη Μπουρούση στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας (194 τάπες, 284 αγώνες) ενώ στην κορυφή φιγουράρει ο Φραν Βάσκεθ με 249 κοψίματα σε 254 αγώνες.

The moment Bryant Dunston moved UP the charts! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/OYjbTXwL7q

Bryant Dunston is now the 2nd in the @EuroLeague all-time block leaders! #WhereIStand #GameON pic.twitter.com/GOD96mEUuf

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 20 Νοεμβρίου 2018