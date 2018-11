Η πρώτη συνάντηση του Σφαιρόπουλου με τον Μιζράχι και τους παίκτες! (vids)

Σφαιρόπουλος και Μιζράχι συναντήθηκαν για πρώτη φορά, από την ώρα που ανακοινώθηκε ο Έλληνας προπονητής και η Μακάμπι Τελ Αβίβ παρουσίασε ένα βίντεο των δύο ανδρών, με τον πρόεδρο της ισραηλινής ομάδας να εύχεται «καλή επιτυχία» στον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Παράλληλα έγινε και η πρώτη συνάντηση με τους παίκτες, με άπαντες να πιάνουν δουλειά για να κάνουν μια νέα αρχή.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και είναι πανέτοιμος να πιάσει δουλειά σε αυτή την νέα πρόκληση.

First meeting with club chairman Shimon Mizrahi @EuroLeague #GameOn pic.twitter.com/nOBJBcky1n

First meeting for the players with coach Sfairopoulos pic.twitter.com/vMLhr8KLjY

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 19 Νοεμβρίου 2018