Συνεχίζει να σερβίρει ο Μίσιτς στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο παίκτης της Εφές ύψωσε για τον Πλάις, ο οποίος κάρφωσε εντυπωσιακά για το alley-oop.

Δείτε τη φάση

.@AnadoluEfesSK finished the first half in style! Vasilije Micic to @tibor_pleiss for a big alley-oop slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EJJahqbQR6

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Νοεμβρίου 2018