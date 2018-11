Σημαντική πρωτοβουλία για τους παίκτες της EuroLeague

Η ανακοίνωση της ELPA

Κατά τη διάρκεια της πρώτης Γενικής Συνέλευσης του συνδέσμου μας στις 26 Ιουνίου, η ELPA προώθησε προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των παικτών της EuroLeague. Οι συγκεκριμένες προτάσεις παρουσιάστηκαν κι έγιναν δεκτές στη συνάντηση των Μετόχων της EuroLeague στις 8 Ιουλίου.

Μια από τις σημαντικότερες βελτιώσεις αφορά τη «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη» που εφαρμόζεται πλέον στους παίκτες της EuroLeague. Για πρώτη φορά έπειτα από 18 σεζόν στη διοργάνωση, οι τραυματίες θα έχουν την επιλογή και την ευκαιρία να ζητήσουν μια δεύτερη ουδέτερη ιατρική γνώμη η οποία θα είναι δωρεάν για τη μέλη της Ένωσης Παικτών της EuroLeague.

H ELPA και η EuroLeague συμφώνησε να ορίσει τον dr. Ignacio Muro ως ουδέτερο γιατρό στο συγκεκριμένο project. Ο dr. Muro συνεργάστηκε αρχικώς με την EuroLeague Basketball τη σεζόν 2008-09 στο Final Eight του Uleb Cup, προσφέροντας τις ιατρικές υπηρεσίες του στα Final 4. Το κομμάτι της υγείας είναι μια από τις προτεραιότητες της ELPΑ».

Big news - for the first time in 18 @EuroLeague seasons players will (because of ELPA) have the option of a Neutral 2nd Medical opinion!

More: https://t.co/Xw0dY9KINT. #elplayers #EuroLeague

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) 15 Νοεμβρίου 2018