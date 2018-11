Χωρίς Σβεντ κόντρα στη Ρεάλ η Χίμκι (pic)

Το καλεντάρι της 7ης αγωνιστικής της regular season στέλνει τη Χίμκι στη Μαδρίτη για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον Αλεξέι Σβεντ.

Ο κορυφαίος σκόρερ της διοργάνωσης (25.8 πόντοι μ.ό.) ταλαιπωρείται από ίωση κι έτσι δεν θα ενισχύσει τη Χίμκι στον αγώνα με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Παρεμπιπτόντως η ρωσική ομάδα έχει ρεκόρ 1-5 στην EuroLeague.

Перед отъездом в Мадрид наш лидер Алексей Швед заболел и не примет участие в завтрашнем матче. / @Shved23 stayed at Moscow due to illness and will not play tomorrow. pic.twitter.com/3QDWDQlFqK

— BC Khimki (@Khimkibasket) 14 Νοεμβρίου 2018