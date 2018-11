Η 7η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Μετά το «αιώνιο» ντέρμπι που βρήκε νικητές τους «πράσινους», οι δύο ελληνικές ομάδες κοιτούν μπροστά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αμφότερες τίθενται αντιμέτωπες με τούρκικες ομάδες, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε (15/11, 21:00) και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται στην Εφές (16/11, 19:30).

Η Euroleague Greece παρουσιάζει στοιχεία από τις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν.

Εσύ, ήξερες ότι...

ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (15/11, 19:15. 0-2)

Ο Μπέρτανς αγωνίστηκε στην Νταρουσάφακα το 2016-17.

ΜακΚάλουμ, Μπρουκς και Νέντοβιτς έπαιξαν στην Μάλαγα πέρυσι.

Ο Έρικ έχει διψήφιο αριθμό πόντων σε 4 από τα 5 τελευταία ματς και είναι 4ος σε ριμπάουντ με 7.3 ανά αγώνα.

Ο Έβανς είναι 2ος σε τάπες με 1.5 ανά ματς.

Ο Ντίμπλερ είναι 5ος σε τρίποντα με ποσοστό 49.3%.

Ο Νέντοβιτς έχει διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 20 από τα 21 ματς.

Ο Τζέιμς έχει σερί 14 εύστοχων βολών, είναι 2ος σκόρερ φέτος με 18.7 πόντους ανά αγώνα και 2ος πασέρ με 7.2 ασίστ ανά ματς.

Ο Μίτσοφ είναι 3ος σκόρερ με 16.3 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Γκουντάιτις είναι 5ος σε ριμπάουντ με 72 ανά αγώνα.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (15/11, 20:00, 0-2)

Τζάκσον και Χουέρτας έπαιξαν μαζί στην Μπαρτσελόνα το 2014-15.

Ο Όμιτς έχει κατά μέσο όρο 3.5 επιθετικά ριμπάουντ στα τελευταία 10 ματς.

Ο Τζάνινγκ έχει σερί 13 εύστοχων βολών και ο Γκρέιντζερ 12.

Ο Σενγκέλια έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 10 από τα 11 παιχνίδια και είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (15/11, 21:00, 10-7)

Ο Σλούκας έκανε το back to back με τον Ολυμπιακό το 2012 και το 2013 και πέρασε συνολικά πέντε σεζόν στον Πειραιά.

Σπανούλης και Ομπράντοβιτς ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό το 2005-06 και το 2007-10. Και ο Μπόγρης αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Σέρβου στο «τριφύλλι» το 2009-11.

Ο Γκριν αγωνίστηκε τη σεζόν 2016-17 στον Ολυμπιακό.

Μέλι και Στρέλνιεκς ήταν συμπαίκτες στην Μπάμπεργκ τη διετία 2015-17.

Ο Μιλουτίνοφ είναι 1ος σε ριμπάουντ με 7.5 ανά αγώνα.

Ο Σπανούλης είναι 5ος πασέρ φέτος με 5.8 ασίστ. Συνολικά, είναι 1ος με 1.322 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.794 πόντους.

Ο Πρίντεζης είναι 10ος ριμπάουντερ (1.086).

Ο Βέσελι είναι 2ος φέτος σε ranking με 24.0 βαθμούς κατά μέσο όρο, ενώ είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά παιχνίδι.

Ο Ντίξον θέλει 23 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΧΙΜΚΙ (15/11, 22:00, 5-5)

Μπαρτζώκας και Ράντολφ ήταν μαζί στην Λοκομοτίβ Κουμπάν το 2015-16.

Ο Αγιόν έκανε ρεκόρ σε ριμπάουντ (15) κόντρα στην Χίμκι τον Νοέμβριο του 2015.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 2.2 ανά παιχνίδι, αλλά και σε ριμπάουντ (7.8).

Ο Αγιόν είναι 2ος σε ριμπάουντ με 7.5 ανά παιχνίδι.

Ο Καμπάτσο είναι 2ος σε κλεψίματα με 1.4 ανά αγώνα.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.747) και 3ος σκόρερ (2.938π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 9ος σκόρερ με 2.640 πόντους και 7ος πασέρ με 943 ασίστ.

Ο Σβεντ έχει τουλάχιστον 13 πόντους στα τελευταία 40 ματς, είναι 1ος σκόρερ φέτος με 25.8 πόντους ανά αγώνα και 2ος σε ασίστ (7.0).

Ο Μποστ είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (16/11, 19:30, 7-14)

Ο Τόμας αγωνίστηκε στην Εφές το 2016-17 και ο Λάσμε το 2014-15. Ο δεύτερος έπαιξε υπό τις οδηγίες του Αταμάν στην Γαλατάσαραϊ το 2015-16.

Ο Άντερσον θέλει 13 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Ντάνστον είναι 3ος σε τάπες (192) και θέλει 2 για να φτάσει τον Μπουρούση στην 4η θέση. Με 3 ακόμα επιθετικά ριμπάουντ (344) φτάνει τον Μπατίστ (347) στην 10η θέση της σχετικής λίστας.

Ο Λεκαβίτσιους έχει σερί 21 βολών.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (8.7) και 2ος σε κλεψίματα με 2.2 ανά αγώνα.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (16/11, 20:00, 5-19)

There’s still more than a week left until #Zalgiris takes on @FCBbasket in #Kaunas, but we’re proud to announce that the @EuroLeague game has once again been #SOLDOUT! It’s going to be hot in #ZalgirioArena! pic.twitter.com/qfwJchHFDJ

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 8 Νοεμβρίου 2018