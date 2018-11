Η απίστευτη επίδοση της Ζάλγκιρις: 0-3 εντός, 3-0 εκτός!

Οι Λιθουανοί πέρασαν νικηφόρα από την Ποντγκόριτσα, επικρατώντας της Μπουντούτσνοστ με 60-72 κι ανεβαίνοντας στο 3-3 στην κατάταξη της EuroLeague. Έτσι η ομάδα του Σάρας διεύρυνε το σερί της μακριά από το Κάουνας ενώ παραμένει χωρίς νίκη στη Zalgirio Arena!

Η Ζάλγκιρις έχει επικρατήσει εκτός έδρας της Εφές, του Παναθηναϊκού και της Μπουντούτσνοστ, γνωρίζοντας την ήττα στο γήπεδό της από την Μπασκόνια, τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Εντός

vs Μπασκόνια 79-87

vs Φενέρμπαχτσε 75-82

vs Ρεάλ Μαδρίτης 79-90

Εκτός

vs Αναντολού Εφές 79-93

vs Παναθηναϊκός 83-87

vs Μπουντούτσνοστ 60-72