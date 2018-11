Η Μπουντούτσνοστ υποδέχεται τη Ζάλγκιρις για την 6η αγωνιστική της EuroLeague και ο Σέχοβιτς μπλόκαρε τον Ουόλτον όταν ο άσος των φιλοξενούμενων προσπάθησε να σκοράρει με δύσκολη προσπάθεια.

Δείτε τη φάση

Another Round, Another huge block from @KKBuducnostVOLI

This time it is Sehovic with the rejection!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Qeqsrbygrd

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Νοεμβρίου 2018