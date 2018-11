Η 6η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι... (pics & vids)

Το πρώτο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού είναι προ των πυλών!

Το «τριφύλλι» υποδέχεται τους Πειραιώτες στο ΟΑΚΑ (09/11, 21:00), για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης και η αδρεναλίνη αναμένεται να «χτυπήσει» κόκκινο!

Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η... συνάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα με την παλιά του ομάδα, Μπαρτσελόνα.

Εσύ, ήξερες ότι...

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (08/11, 21:00, 0-0)

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για πρώτη φορά στην διοργάνωση. Ωστόσο, είχαν παίξει στα ημιτελικά του EuroCup πέρυσι, με την Νταρουσάφακα να βγάζει... σκούπα (3-0).

Ο Ντζέντοβιτς έχει 10/10 βολές.

Ο Γιόβιτς είναι 1ος σε κλεψίματα με 2.4 ανά αγώνα.

Ο Κόπονεν είναι 4ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.67%.

Ο Έβανς είναι 2ος σε τάπες με 1.6 ανά ματς.

Ο Ντίμπλερ είναι 5ος σε τρίποντα με ποσοστό 49.3%.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (08/11, 21:05, 10-13)

Last time @RMBaloncesto came to Tel Aviv @Mreezy20 @King_Kane50 #GameOn pic.twitter.com/25ZTYyq6HP

Ο Ουίλμπεκιν έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 6 από τα 7 ματς.

Ο Ρολ έχει 21/21 βολές.

Ο Τάιους είναι 5ος σε τάπες (178).

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 2.4 ανά παιχνίδι, αλλά και σε ριμπάουντ (8.0).

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.742) και 3ος σκόρερ (2.932π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 9ος σκόρερ με 2.623 πόντους και 7ος πασέρ με 941 ασίστ.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (08/11, 21:45, 3-7)

Ο Μίτσοφ έπαιξε στην ΤΣΣΚΑ την διετία 2012-14, ενώ ο Χάκετ βρέθηκε στην Αρμάνι το 2013-15.

Ο Νέντοβιτς έχει διψήφιο αριθμό πόντων στα τεέυταία 20 από τα 21 ματς.

Ο Τζέιμς έχει διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 12 παιχνίδια, έχει σερί 11 εύστοχων βολών και είναι 2ος σκόρερ φέτος με 19.2 πόντους ανά αγώνα.

Ο Μπέρτανς έχει επίσης σερί 11 βολών.

Ο Χίγκινς έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 12 ματς.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (184) και θέλει 21 πόντους για να φτάσει τους 2.000.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 6ος σε ασίστ (955).

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (08/11, 22:45, 0-0)

It's been LOUD at @GranCanariaCB this season!

Take a tour of the special arena with @ktillie pic.twitter.com/jlA3dqMCdz

— EuroLeague (@EuroLeague) 7 Νοεμβρίου 2018