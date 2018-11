Ψάχνει για γκαρντ η Μπουντούτσνοστ μετά το ματς από τον Παναθηναϊκό.

Οι Μαυροβούνιοι αποδέσμευσαν τον ποιντ γκαρντ Άαρον Κραφτ μετά από 5 αγωνιστικές σε ABA Liga και Euroleague.

Φέτος είχε 5.8 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ στην ABA Liga.

IT'S OFFICIAL: Aaron Craft is no longer @KKBuducnostVOLI player.

More at: https://t.co/68BDtiuFAc #ABALiga pic.twitter.com/l53ew0SeeF

— ABA Liga (@ABA_League) 3 Νοεμβρίου 2018