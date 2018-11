Δείτε τα καλύτερα της Ζαλγκίρις.

November just began, so let's wrap up October with #Zalgiris #Kaunas top plays of the month! #ManoKomanda #EuroLeague #GameON pic.twitter.com/csARzf8A1l

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 2 Νοεμβρίου 2018