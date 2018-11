Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα ανέβηκε στην 1η θέση της λίστας με τα εύστοχα δίποντα στην διοργάνωση, αφού κόντρα στην Μακάμπι έφτασε τα 950.

Ο Τόμιτς έφτασε σε αυτό το ρεκορ με το τέταρτο δίποντό του και άφησε πίσω του τον Μάικ Μπατίστ.

The moment when Ante Tomic became the leader in 2-pointers made in the EuroLeague #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MCAqpWwNti

