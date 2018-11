O νέος αρχηγός της Μπαρτσελόνα έπειτα από την απόσυρση του Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος παρεμπιπτόντως βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της EuroLeague Basketball, Τζόρντι Μπερτομέου πριν από το τζάμπολ, είχε 6/13 δίποντα, έφτασε τα 952 εύστοχα και ξεπέρασε την προηγούμενη καλύτερη επίδοση που ανήκε στον Μπατίστ (949)!

The moment when Ante Tomic became the leader in 2-pointers made in the EuroLeague #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MCAqpWwNti

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Νοεμβρίου 2018

Έτσι η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έφτασε τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη regular season κι επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία της, ρίχνοντας τη Μακάμπι στο 1-4.

Ο αγώνας

Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο Palau Blaugrana, εκεί όπου ο Ο' Μπράιαντ σκόραρε για το 9-11 στο 6'22". Στη συνέχεια η Μπαρτσελόνα απάντησε με επιμέρους σκορ 9-1 ως το φινάλε της περιόδου (18-12), σουτάροντας με 35.7% στα δίποντα (5/14) και μαζεύοντας 5 επιθετικά ριμπάουντ κόντρα στην «ομάδα του λαού» που είχε μόλις 1/6 τρίποντα. Ο Πιερ Οριόλα σκόραρε για το 25-19 όμως η Μακάμπι απάντησε με σερί 8-0 για το 25-27 στο 16' με μπροστάρη τον Ο' Μπράιαντ (10π., 4ριμπ.).

Παρ' όλα αυτά, οι Καταλανοί ανέκτησαν άμεσα το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 34-33 έχοντας ως κορυφαίο σκόρερ τον Βίκτορ Κλαβέρ (9π.) και τον Άντε Τόμιτς (8π., 5ριμπ.) να κάνει τη διαφορά στο ζωγραφιστό. Οι «μπλαουγκράνα» βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την πιεστική άμυνά τους, έκαναν επιμέρους σκορ 25-7 στο τρίτο δεκάλεπτο και προηγήθηκαν με 59-40 στο 30' έπειτα από τα back2back τρίποντα του Κάιλ Κούριτς! Ο Τομά Ερτέλ ανέβασε τη διαφορά στο +23 (67-44, 33'24") κι εν τέλει οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με σκορ 74-58.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπαρτσελόνα κατέβασε 39 ριμπάουντ αντί 25 της Μακάμπι, σούταρε με 53.7% στα δίποντα και βελτίωσε την άμυνά της στην τρίτη περίοδο, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας που κράτησε ως το φινάλε.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Άντε Τόμιτς (12π., 8ριμπ.) και Βίκτορ Κλαβέρ (14π., 7ριμπ.) ήταν οι κορυφαίοι στην τρίτη σερί νίκη της Μπαρτσελόνα.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Σκότι Ουίλμπεκιν μέτρησε 2 πόντους με 1/2 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2 λάθη, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21:05.

ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Κάιλ Κούριτς βοήθησε επιθετικά την Μπαρτσελόνα με 13 πόντους (2/2 δίπ., 3/6 τρίπ.)

ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Το 25-7 της Μπαρτσελόνα στο τρίτο δεκάλεπτο:

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μπαρτσελόνα τα 15 λάθη, η Μακάμπι τις επιδόσεις της από τη γραμμή των βολών (3/8, 37.5%).

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 34-33, 59-40, 74-58.