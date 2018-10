Μετά το «διπλό» στο ΟΑΚΑ ήρθε το sold out για την Ζαλγκίρις! (pic)

«Καρφίτσα» δεν θα πέφτει στην αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με την πρωταθλήτρια Ευρώπης!

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανακοίνωσε περήφανα στα social media πως τα εισιτήρια για το ματς με την Ρεάλ εξαντλήθηκαν και το βράδυ της Παρασκευής (02/11, 20:00) θα είναι... καυτό!

#ZalgirioArena will be packed once again when @EuroLeague champion @RMBaloncesto comes to #Kaunas. Thank you for your support and let’s rock on Friday! pic.twitter.com/ityZohdaNP

