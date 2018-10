Ο Σίνγκλετον προέβλεψε τις τρεις ομάδες του Final 4 (pic)

Έπειτα από το αρχικό 0/2 στη regular season, η Μπαρτσελόνα πέτυχε δυο συνεχόμενες νίκες στις αναμετρήσεις με την Μπάγερν και την Νταρουσάφακα, δείχνοντας ότι έχει... σφυγμό. Από την πλευρά του ο Σίνγκλετον ρωτήθηκε για τις ομάδες που πιστεύει ότι θα προκριθούν στο Final 4:

«Τα τρία φαβορί είναι η Ρεάλ, η ΤΣΣΚΑ και η Φενέρ. Είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν μεγάλες αλλαγές. Η τέταρτη θέση είναι ανοικτή για οποιαδήποτε ομάδα στην EuroLeague. Έχουμε πιθανότητες αλλά πρέπει να παίζουμε κάθε βράδυ σύμφωνα με τις ικανότητές μας».

