Ο Αμερικανός φόργουορντ της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε φουριόζος την αναμέτρηση απέναντι στην Νταρουσάφακα.

Αφού πήρε την ωραία ασίστ του Άντε Τόμιτς, ο Κρις Σίνγκλετον κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι των γηπεδούχων.

The beautiful ball movement from @FCBbasket leads to the @C_SING31 dunk!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/N6kmLgE9zr

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Οκτωβρίου 2018