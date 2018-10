«Ήθελε τον Λεκαβίτσιους η Ζαλγκίρις, δεν τον άφησε ο Παναθηναϊκός» (pic)

Όπως υποστηρίζει ο Ντονάτας Ουρμπόνας, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήθελε να προσθέσει ξανά τον 24χρονο γκαρντ στο δυναμικό της, αλλά ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν τον άφησε να φύγει.

Ο Λεκαβίτσιους είχε υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια την περσινή χρονιά και το «τριφύλλι» ανανέωσε την συνεργασία μαζί του το καλοκαίρι.

According to sources, Zalgiris wanted to bring back Lukas Lekavicius past summer, but Panathinaikos didn't want to let him go and kept for 2nd season in Athens.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 26 Οκτωβρίου 2018