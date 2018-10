Σέσιονς, Θίοντορ, Μπράουν και Τέιλορ στα υπόψιν της Μακάμπι (pic)

Η ομάδα του Ισραήλ έχει βάλει τέσσερις παίκτες στο «στόχαστρό» της, σύμφωνα με τον δημοσιογράφος Ρόι Κοέν.

Πρόκειται για τον ΝΒΑer Ραμόν Σέσιονς, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Μπακς (2007-09), Τίμπεργουλβς (2009-10), Καβαλίερς (2010-12), Λέικερς (2012), Σάρλοτ Μπόμπκατς (2012-14), Κινγκς (2014-15), Ουίζαρντς (2015-16), Χόρνετς (2016-17), Νικς (2017-18) και ξανά Ουίζαρντς (2018).

Στην ομάδα «του λαού» προτάθηκαν επίσης ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Μπόμπι Μπράουν, ο Τζόρνταν Θίοντορ που έχει μείνει χωρίς συμβόλαιο μετά την Αρμάνι, αλλά και ο Αζέια Τέιλορ (Ατλάντα Χοκς, 2017-18).

Maccabi Tel Aviv is looking into veteran NBA PG Ramon Sessions. A decision will be made after the Oly game. Jordan Theodore, Bobby Brown and Isaiah Taylor were also offered to the Israeli champions

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 25 Οκτωβρίου 2018