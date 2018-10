Mπλατ εναντίον… Ντέιβιντ!

Δεν του συμβαίνει για πρώτη φορά, ούτε για τελευταία, αλλά κάθε μια από δαύτες είναι ξεχωριστή: η μάλλον για να συνδέσω το μπάσκετ με τον κινηματογράφο, κάθε φορά που ο Μπλατ βρίσκει απέναντι του τη Μακάμπι είναι σαν να μεταμορφώνεται σε…Ντάστιν Χόφμαν και να γυρίζει τη δική του εκδοχή στο «Κράμερ εναντίον Κράμερ», με την ελπίδα κιόλας πως θα πάρει κι ελόγου του εκείνο το χρυσό αγαλματίδιο!

Ο συμπατριώτης και ομόδοξος του (ως Εβραίος, κατά το θρήσκευμα) ηθοποιός πήρε το Οσκαρ το 1979 και ο Μπλατ βάδισε στα χνάρια του το 2014, όταν ήταν σκέτος Κράμερ, ενώ έκτοτε το παίζει διπλή παραλλαγή, ξεπερνώντας και τον Ομπράντοβιτς!

Το γράφω αυτό διότι ενώ ο Ζέλικο μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό τον έχει αντιμετωπίσει μόνο με τη Φενέρμπαχτσε, ο Μπλατ την πάει τη δουλειά ίδιο σχοινί, άλλο κορδόνι!

Απόψε βρίσκει απέναντι του τη Μακάμπι ιστάμενος μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού, πρόπερσι τη συνάντησε ως προπονητής της Νταρουσάφακα και τόσο πολύ είναι δεμένος μαζί της ώστε μόλις πέντε μήνες μετά τον χωρισμό τους την έβγαλε τσάρκα στο Κλίβελαντ!

Το ημερολόγιο έδειχνε 6 Οκτωβρίου του 2014 και ενώ η χρυσόσκονη από τον θρίαμβο στο Μιλάνο βρισκόταν ακόμη πάνω στο σακάκι του Μπλατ, η Μακάμπι του έγινε μπάστακας στην Quicken Loans Arena. Εκεί, στο πλαίσιο των φιλικών αγώνων ανάμεσα σε ομάδες του ΝΒΑ και της Ευρώπης, οι Καβαλίερς νίκησαν τους Ισραηλινούς με 107-80 και αυτό έμελλε να είναι το πρώτο επεισόδιο του σίριαλ του οποίου τα γυρίσματα συνεχίζονται απόψε στο Νέο Φάληρο.

Πριν από τέσσερα χρόνια ο Μπλατ προσπαθούσε να βολευτεί στον πάγκο της ομάδας στην οποία μόλις είχε παλιννοστήσει μετά τον ξενιτεμό του στο Μαϊάμι, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και απέναντι του βρήκε τον άλλοτε παίκτη και συνεργάτη του Γκάι Γκούντες, που παρεμπιπτόντως θα τον αγκαλιάσει και σήμερα στο ΣΕΦ ως συνεργάτη του Νέβεν Σπάχια στη Μακάμπι.

Σε εκείνο το ματς της προαγωνιστικής περιόδου ο King James είχε σκοράρει μόλις 12 πόντους, αφήνοντας τους πρώτους ρόλους στον Κάιρι Ερβινγκ (16), στον Ντιόν Γουέιτερς (15) και στον Τρίσταν Τόμπσον (14π., 13ρ.).

Στον αντίποδα η ομάδα του λαού είχε σε πρώτο πλάνο τον Σίλβεν Τζόσουα Λάντεσμπεργκ 923), τον Τζέρεμι Πάργκο (18) και τον Αλεξ Τάιους (13). Οιο δυο τελευταίοι φορούν και τώρα τη φανέλα της Μακάμπι, όπως επίσης και ο (πρώην παίκτης του Αρη) Τζέικ Κοέν.

Για τον Σιμόν Μιζράχι, ο οποίος του χρόνου συμπληρώνει μισό αιώνα στο μετερίζι του δεν το συζητώ: αυτός θυμάται τα πάντα, διότι απλούστατα τα έχει δημιουργήσει κιόλας, άλλωστε επί των ημερών (όχι απλώς της προεδρίας, αλλά) της… βασιλείας, αξιώθηκε να δει και τα είκοσι ματς που έχει παίξει η Μακάμπι απέναντι σε ομάδες του ΝΒΑ…

Σιγά που θα ’χανε αυτό με τον Μπλατ!

Τον Ιανουάριο του 2016 οι Καβαλίερς σχόλασαν τον Μπλατ που μετά από πέντε μήνες βρήκε την καινούρια στέγη του στην Κωνσταντινούπολη, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Νταρουσάφακα, με την οποία βρέθηκε απέναντι στη Μακάμπι δυο φορές μέσα σε δέκα τρία βράδια και μάλιστα αυτά τα reunions υπήρξαν συναρπαστικά…

Αμ το άλλο; Μέσα σε δέκα τρία βράδια ο Μπλατ αντιμετώπισε δυο διαφορετικούς προπονητές, πρώτα τον Λίορ Λούμπιν και ύστερα τον Αιναρς Μπαγκάτσκις!

Στις 23 Δεκεμβρίου του 2016 στην Πόλη η τουρκική ομάδα επιβλήθηκε με 86-84 (Γουίλμπεκιν 23π., Κλάιμπερν 20π., 12ρ., Γουαναμέικερ 15- Γκάουντλοκ 23, Ραντ 17, Σμιθ 12π., 11ρ.). Στις 5 Ιανουαρίου του 2017 στο Τελ Αβίβ οι Ισραηλινοί σε ένα ακόμη πιο παραγωγικό ματς είδαν τους Τούρκους να τρέχουν ένα σερί 8-0 στα τελευταία εβδομήντα δευτερόλεπτα αλλά εντέλει επικράτησαν με 93-92 (Γουίμς 24π., 8ασ., Τσίρμπες 134, Ραντ 13- Κλάιμπερν 17π. 8ρ., Γουαναμέικερ 16π., 8ασ., Ζίζιτς 14π., 9ρ.)

Το 1979 που βγήκε στις αίθουσες το «Κράμερ εναντίον Κράμερ» το οποίο χάρισε στον Χόφμαν το βραβείο Οσκαρ στην κατηγορία του πρώτου ανδρικού ρόλου, ο Μπλατ ήταν όλος αυτιά στις διδαχές του Πιτ Κάριλ, εμπέδωνε τις αρχές της Princeton offence και μάλλον δεν διανοούνταν τι θα συνέβαινε στη ζωή του από εκεί και πέρα…

Δυο χρόνια αργότερα βρέθηκε στη Χάιφα και προφανώς γρήγορα συνειδητοποίησε ότι το Ισραήλ θα αποτελούσε τη δική του Γη της Επαγγελίας: μια Χαναάν που του πρόσφερε την ευκαιρία να γίνει αυτός που είναι!

Ο Μπλατ έπαιξε μπάσκετ στο Ισραήλ από το 1981 έως το 1993 και αμέσως έβγαλε την αθλητική περιβολή του και κάθισε στον πάγκο της Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν (1993-1999) για να ακολουθήσει η προαγωγή του στη Μακάμπι, στην οποία πέρασε εννέα σεζόν: τρεις ως assistant coach του Πίνι Γκέρσον (1999-2001, 2003-04), όταν μάλιστα θεωρούνταν ως ο ιθύνων νους των επιτυχιών της και έξι ως πρώτος προπονητής (2001-03, 2010-14), με αποκορύφωμα τον θρίαμβο στο Final 4 της Εuroleague το 2014 στο Μιλάνο.

Στην πρώτη θητεία του ο Μπλατ είχε οδηγήσει τη Μακάμπι στο Final 4 της Μπολόνια, στον ημιτελικό του οποίου γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ενώ από την πρώτη θέση του πάγκου γεύθηκε το νέκταρ της κατάκτησης πέντε πρωταθλημάτων και έξι κυπέλλων στο Ισραήλ.

Ο Μπλατ αποχώρησε από την «ομάδα του λαού» το καλοκαίρι του 2014, πέρασε μιάμιση σεζόν στον πάγκο των Καβαλίερς και άλλες δυο σε αυτόν της Νταρουσάφακα, κατέκτησε ένα Eurocup και… μισό πρωτάθλημα του ΝΒΑ και μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Σκότι Γουίλμπεκιν, έπεσε στην αγκαλιά του Βασίλη Σπανούλη!

Απόψε ο Μπλατ με τον Σπανούλη σε ρόλο πολιορκητικού κριού και κόντρα στον πρώην παίκτη της ΑΕΚ (και πρωτοπαλίκαρο του στον περυσινό θρίαμβο της Νταρουσάφακα στο Eurocup) κάνει την καρδιά του πέτρα και θα επιδιώξει να ρίξει στο κανναβάτσο τη Μακάμπι, ζώντας μια ιδιάζουσα εμπειρία: σήμερα και ακόμη περισσότερο στον αγώνα της 7ης Φεβρουαρίου στη Menora Mivtachim Arena ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι δυο ηθοποιοί σε συσκευασία ενός!

Μισός Ντάστιν Χόφμαν και μισός Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ!

Βάζω και τον Μπόγκλαρτ στην υπόθεση, διότι το αποψινό σουαρέ μοιάζει βγαλμένο από εκείνη τη σκηνή στην Casablanca, που ο Ρικ βλέπει την Ιλσα (Ινγκριντ Μπέργκμαν), θυμάται τον παλιό σφοδρό έρωτα τους και μονολογεί «Of all the gin joints, in all the towns, in all the world, she walks into mine…»

Απ’ όλα τα καταγώγια σε όλες τις πόλεις όλου του κόσμου, περπατάει στο δικό μου»!

Προλογίζοντας τον αποψινό αγώνα και σχολιάζοντας τις φήμες για τη συμμετοχή ή την απουσία του Γουίλμπεκιν, ο Μπλατ επικαλέσθηκε χθες την αποφθεγματική φράση «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας»…

Είναι η κουβέντα την οποία ο Βιργίλιος βάζει στο στόμα του ιερέα της Τροίας Λαοκόοντος όταν, λέει, αντίκρισε τον Δούρειο Ίππο και υποψιάσθηκε (ορθώς, αλλά απευθύνθηκε προς ώτα μη ακουόντων) ότι επρόκειτο για τέχνασμα των Αχαιών…

Μιας και το ‘φερε η κουβέντα, η πλήρης φράση του Λαοκόοντος έχει ως εξής: Equo ne credite, Teucri. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes, ο μεθερμηνευόμενον «Μην εμπιστεύεστε το άλογο, Τρώες. Οτιδήποτε κι αν είναι, φοβάμαι τους Έλληνες ακόμα κι όταν φέρνουν δώρα».

Ο θεός Ποσειδών που ως γνωστόν τα είχε κάνει… πλακάκια με τους Αχαιούς τιμώρησε τον Λαοκόντα: έστειλα δυο φίδια και τον έπνιξαν μαζί με τους δυο γιους του, τον Αντίφα και τον Θυμβραίο, αλλά προφανώς ο Μπλατ έχει κάνει τα κουμάντα του για να μην του συμβεί το ίδιο!

* ΥΓ: Ούτε παραγγελιά να το είχε κάνει αυτή την αλληλουχία των αναμνήσεων ο προπονητής του Ολυμπιακού. Απόψε αντιμετωπίζει τη Μακάμπι και τη Δευτέρα το απόγευμα επιστρέφει στο Αλεξάνδρειο, κόντρα στην ομάδα που τον έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά γι’ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία επιφυλάσσομαι να γράψω την Κυριακή…