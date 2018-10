Τζέιμς: «Ταξιτζής φίλαθλος του Παναθηναϊκού δεν με αναγνώρισε! Είναι δυνατόν;» (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα, αφού η Αρμάνι κοντράρεται με τον Ολυμπιακό (21:00).

Πάντως όπως φάνηκε ένας ταξιτζής φίλος του Παναθηναϊκού που είχε συνομιλία μαζί του δεν τον θυμόταν ή έστω έτσι είπε, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός

«Είμαι σε ένα ταξί και ο οδηγός μου ανέφερε ότι είναι Παναθηναϊκός και βλέπει όλα τα ματς. Μετά με ρώτησε αν είμαι παίκτης του μπάσκετ. Και στο τέλος έκλεισε, λέγοντας: "παίζετε με τον Ολυμπιακό σήμερα, είναι μεγάλο ντέρμπι τo μεταξύ μας παιχνίδι ". Είναι αλήθεια αυτό;» έγραψε ο Τζέιμς που δεν μπορούσε να το πιστέψει.

I’m in the taxi and dude told me he’s Panathinaikos and watch all the games. Then asked me if I’m a basketball player. Lol

Then he said “yes you play with olympiacos tonight, it is big derby with us and them o for real?

— Mike James (@TheNatural_05) 19 Οκτωβρίου 2018