Φοβερή συνεργασία για άλλη μια φορά μεταξύ Καλάθη και Γκιστ.

Ο Έλληνας γκαρντ σέρβιρε στον Αμερικανό ψηλό και ο τελευταίος ολοκλήρωσε τη φάση με alley-oop.

Aπολαύστε

That is what @Nick_Calathes15 and Gist do!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/6sh6qesA5j

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Οκτωβρίου 2018