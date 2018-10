Μετά τη μεγάλη νίκη στον «εμφύλιο» με την Μπαρτσελόνα, η ισπανική ομάδα αναχώρησε από τα Κανάρια Νησιά με προορισμό την Αθήνα και το ΟΑΚΑ.

Μάλιστα «ανέβασε» και σχετικό tweet στο οποίο έγραφε χαρακτηριστικά: «Αθήνα. Το ΟΑΚΑ μας περιμένει. Τα λέμε σύντομα Παναθηναϊκέ»

Δείτε την ανάρτηση της Γκραν Κανάρια

Atenas. OAKA is waiting! See you soon @paobcgr #GranCanariaIsHere pic.twitter.com/Tcdgr2zKSO

— Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) 17 Οκτωβρίου 2018