Μπίλη ξέρεις από… saski; (vids)

Είναι πολλώ λογιώ σημαντικό, μα συνάμα και σημειολογικώς ενδιαφέρον και σε κάθε περίπτωση ιντριγκαδόρικο το αποψινό ματς του Ολυμπιακού με αυτή την… πώς στα κομμάτια τη λένε από τη Βιτόρια!

Πρώτα απ’ όλα είναι το δεύτερο και μάλιστα δύσκολο τεστ στο οποίο υποβάλλεται, με το καλημέρα κιόλας της Euroleague...

Δεύτερον, εγκαινιάζει την πρώτη από τις πέντε διαβολοβδομάδες που περιμένουν όλες τις ομάδες, αν κι ελόγου του μπήκε σε αυτή τη διαδικασία από την Κυριακή το βράδυ στη Χαλκίδα, όπου (απέναντι στην Κύμη) τα είδε όλα και κωλυόμενα, αλλά και… περιστρεφόμενα όπως τα νερά στον δίαυλο του Ευρίπου!

Τρίτον, επιστρέφει (όπως συνέβη και την περασμένη Παρασκευή στα περίχωρα της Μόσχας) σε έναν Κρανίου τόπο! Υπενθυμίζω ότι στις 12 του περασμένου Ιανουαρίου η Μπασκόνια αιχμαλώτισε τους Πειραιώτες (86-54) σε ένα ματς στο οποίο «έγραψαν» -15 ριμπάουντ, -7 λάθη, -4 κλεψίματα, -15 κατοχές και 5/30 τρίποντα!

Ήταν εκείνη η εποχή στην οποία ο Ολυμπιακός παιζόταν με τριπλή παραλλαγή διότι «έφαγε» 32 πόντους από την Μπασκόνια, 28 από τη Χίμκι και 11 από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά στον αντίποδα έριξε 30 στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και 25 στη Φενέρμπαχτσε!

Και last but not least: δεδομένου ότι στην πρεμιέρα η Μπασκόνια αγωνιζόταν στο Κάουνας, το οποίο άλωσε κιόλας αν και (όπως κατήγγειλε ο Πέδρο Μαρτίνεθ) της υπέκλεψαν την προπόνηση, ο Ολυμπιακός ανοίγει απόψε έναν δρόμο που ελπίζει πως θα τον ξαναβγάλει εκεί σε επτά μήνες…

Στο φάιναλ φορ ντε το οποίο θα φιλοξενήσει η Βιτόρια στις 17 και στις 19 Μαΐου!

Μέχρι τότε βεβαίως εκτός από τους επτά μήνες μεσολαβούν επίσης 15 ομάδες και άλλα 33 έως 36 ματς, οπότε αυτή η υπόθεση είναι μεν σημειολογικώς ενδιαφέρουσα, αλλά πρόωρη, άρα πρέπει να μένει φυλακισμένη στα τρίσβαθα του μυαλού όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτό το σαφάρι.

Την ώρα που (την Κυριακή) οι Ευβοιώτες έβγαζαν τα συκώτια του Ολυμπιακού που διασωζόταν με το τρίποντο του Αξελ Τουπάν, οι Βάσκοι γλένταγαν στη Μαδρίτη, όπου έβαλαν 19/34 τρίποντα και έριξαν μια ξεγυρισμένη πενηντάρα στη Φουενλαμπράδα (60-110)…

Απόψε «ένας θρύλος της Ευρωλίγκας έρχεται στο σπίτι μας» έγραψαν οι οικοδεσπότες ανυπομονώντας να καλωσορίσουν τον Βασίλη Σπανούλη. Ελπίζω μονάχα να μην κάθεται πάλι δίπολα στη θέση των σχολιαστών της τηλεόρασης εκείνη η… καρακάξα που βγάζει τα λυσσακά της σε κάθε αγώνα και προκαλεί ανυπόφορη ηχορύπανση!

Αυτός ο θρύλος της Ευρωλίγκας βεβαίως δεν θα σκάσει μύτη για πρώτη φορά στο άντρο της Μπασκόνια, το παρκέ του οποίου πάτησε για πρώτη φορά πριν από δωδεκάμισι χρόνια, όταν φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, διήγε την πρώτη σεζόν του στην Ευρωλίγκα, περίμενε με αγωνία την επιλογή του στο ντραφτ του ΝΒΑ, ήταν ανύπαντρος, άτεκνος και είχε πλουσιότερη κόμη!

Το ημερολόγιο έγραφε 6 Απριλίου του 2006, όταν ο Σπανούλης πέτυχε το πρώτο saski (όπως αποκαλείται το καλάθι στη βασκική γλώσσα)στη Βιτόρια. Τότε, στον δεύτερο αγώνα της σειράς των πλέι οφς με θέα την Πράγα, που αποδείχθηκε οφθαλμαπάτη, η Ταού νίκησε τον Παναθηναϊκό με 85-79, ισοφάρισε σε 1-1 και εν συνεχεία επέδραμε εν Αθήναις και πέτυχε το εφεξής καλούμενο Oakazo, με ήρωα τον Τούρκο Σερκάν Ερντογάν. Σε εκείνη την πρώτη εμφάνιση του στη «Fernando Buesa Arena» ο V-Span σε 30 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, σκόραρε 20 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/8 βολές και είχε ακόμη δυο ριμπάουντ, τρεις ασίστ, ένα κλέψιμο και δυο λάθη.

Τριάντα έξι δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της παρθενικής εμφάνισης του στη Βιτόρια, ο Σπανούλης με τρίποντο μείωσε σε 74-72, αλλά ο Κέισι Τζέικομπσεν, ο Τράβις Χάνσεν και ο Λουίς Σκόλα καθάρισαν την μπουγάδα για την Ταού και σφράγισαν τη νίκη της.

Συνολικά στους τρεις αγώνες εκείνης της σειράς που επείχε θέση γνωριμίας με την ομάδα της Βιτόρια ο Σπανούλης «έγραψε» μέσο όρο 16.3 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ, 2.0 κλεψίματα και 5.7 κερδισμένα φάουλ.

Την επόμενη χρονιά ο Σπανούλης αγωνίσθηκε στο ΝΒΑ με τους Ρόκετς, ενώ το καλοκαίρι του 2007 επανέκαμψε στον Παναθηναϊκό, αλλά χρειάστηκε να περάσουν πεντέμισι χρόνια για να ξαναταξιδέψει στη Βιτόρια, φορώντας πλέον την κόκκινη φανέλα με το Νο 7.

Στις 2 Νοεμβρίου του 2011 η τότε αποκαλούμενη Κάχα Λαμποράλ επιβλήθηκε του Ολυμπιακού με 81-79 στην «Iradier Arena», με τον Σπανούλη να αγωνίζεται 33 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα και να παράγει 19 πόντους (5/8δ., 1/4τρ., 6/8β.), τρία ριμπάουντ, επτά ασίστ, ένα λάθος και μία τάπα!

Όπως στην πρώτη εμφάνιση του, ομοίως και στη δεύτερη, ο Σπανούλης οδήγησε την ομάδα του στην… επίκρουση, καθώς στα 15’’ πέτυχε τρίποντο με το οποίο ισοφάρισε σε 79-79, αλλά οκτώ δευτερόλεπτα αργότερα «απάντησε» ο Πάμπλο Πριχιόνι, ενώ στην εκπνοή αστόχησε ο Μαρτίνας Γκετσέβιτσους.

Ο Σπανούλης εδέησε να φύγει για πρώτη φορά νικητής από τη φλογερή έδρα της Βιτόρια στις 16 Νοεμβρίου του 2012, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε μετά από μια φαντασμαγορική εμφάνιση με 89-72, σε ένα ματς στο οποίο ο λεγάμενος είχε 14 πόντους (2/6δ., 3/7τρ., 1/2β.0, δυο ριμπάουντ, οκτώ ασίστ και δυο λάθη

Το γαϊτανάκι του αρχηγού του Ολυμπιακού με τους Βάσκους συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια και απόψε θα σκάσει μύτη εκεί για ενδέκατη φορά στην καριέρα του…

Σε σύνολο δέκα αγώνων εκ των οποίων στους εννέα φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχει να επιδείξει τέσσερις νίκες και έξι ήττες. Σε ό,τι αφορά τα… προσωπικά του, ο Σπανούλης «γράφει» κατά μέσο όρο 16.2 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 6.6 ασίστ, 0.7 κλεψιμο και 3.4 λάθη, ενώ σουτάρει με 54.7% στα δίποντα (29/53), με 34.6% στα τρίποντα (18/52) και 87.7% στις βολές (50/57).

Στα ζενίθ του, από πλευράς ατομικών επιδόσεων, έχει 27 πόντους σε 27 λεπτά τη σεζόν 2014-15 (ήττα 70-89) και έχει μοιράσει 15 ασίστ, που αποτελούν και το ρεκόρ της καριέρας του, στον αγώνα της 27ης Οκτωβρίου 2016, στον οποίο ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 95-90.

Στο ναδίρ βρίσκονται οι έξι πόντοι που σκόραρε στις 12 του περασμένου Ιανουαρίου, όταν οι Ολυμπιακός έφυγε με 32 πόντους στο κεφάλι…