Σάρας: «Δεν νομίζω να δουλέψω σε άλλη ομάδα της EuroLeague» (pics)

Ο Λιθουανός τεχνικός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «basketnews.lt» υποστήριξε ότι «έχω μιλήσει με πολλούς συναδέλφους μου από άλλες ομάδες της EuroLeague και δεν νομίζω να δουλέψω ποτέ αλλού. Όσο κι αν πρόκειται για μεγάλα κλαμπ, δεν είναι όλα όμορφα στα εσωτερικά τους».

Όσον αφορά την σχέση του με τους παίκτες, είπε: «Μου αρέσει όταν έρχεται ένας παίκτης στο γραφείο μου και μου λέει: 'Με βάζεις να παίξω εδώ και θέλω να παίξω εδώ'. Αν το θέλει, πρέπει να του το δώσω δίχως καμία αμφιβολία».

Για την επιλογή των παικτών: «Περνούν 10 μήνες στα ίδια αποδυτήρια, σε ένα αεροπλάνο, σε ένα ξενοδοχείο. Γι' αυτό και μερικές φορές η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από το ταλέντο».

Για το σύστημά του: «Τα πάντα βασίζονται στην ομαδική δουλειά. Πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να δώσουμε στην ομάδα. Αφήνω τους παίκτες να μάθουν τον ρόλο τους για να μπορούν να δώσουν αυτά ακριβώς που χρειαζόμαστε. Από την άλλη, δεν θέλω να τους βάλω σε ένα κλουβί. Πρέπει να βελτιώνονται και ατομικά».

Και στάθηκε στον Ιγκόρ Κοκόσκοφ που ανέλαβε τους Φίνιξ Σανς: «Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Είναι όμορφο να να συμβαίνουν όμορφα πράγματα σε ανθρώπους όπως ο Ιγκόρ. Πήρε το περίεργο μονοπάτι και ξεκίνησε από τα χαμηλά του ΝΒΑ. Τώρα δικαιώνεται. Οταν οι άνθρωποι πιστεύουν στους εαυτούς τους, στο τέλος ανταμείβονται».

