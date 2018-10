«Ζέσταμα» για EuroLeague με 5.000 οπαδούς η Μπουντούτσνοστ! (pics & vid)

Οι Μαυροβούνιοι επιστρέφουν στην EuroLeague ως πρωταθλητές στην Αδριατική Λίγκα και η αποψινή (7/10) αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα ήταν το τελευταίο δυνατό τεστ για την ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς πριν από την εντός έδρας πρεμιέρα με την Αρμάνι Μιλάνο (12/10).

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 5.000 φίλαθλοι της Μπουντούτσνοστ γέμισαν το Sports Center Morača στην Ποντγκόριτσα, δημιουργώντας πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.

More than 5,000 fans came to Sports Center Morača for tonight's #ABALiga derby match between @KKBuducnostVOLI and @kkcrvenazvezda!

And they have created an AMAZING atmosphere! pic.twitter.com/G8RqRDRPQb

— ABA Liga (@ABA_League) 7 Οκτωβρίου 2018