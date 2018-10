Οι Ισπανοί βγάζουν... κυβέρνηση στην EuroLeague (vids)

Μόλις εκατό χιλιόμετρα από τις όχθες της Δυτικής Αφρικής, τα Κανάρια Νησιά θα έχουν εκπρόσωπο στην EuroLeague, εκεί όπου η Γκραν Κανάρια θα παίξει για πρώτη φορά στα 55 χρόνια ιστορίας της με στόχο να επιβιώσει στη διαδικασία των εξαντλητικών ταξιδιών κι εν συνεχεία να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η συμμετοχή στην EuroLeague συνιστά υπέρβαση για τους νησιώτες που το 1984 αγωνίζονταν στη Segunda División, προ δεκαετίας είχαν ένα από τα χαμηλότερα μπάτζετ στην ΑCB και πέρσι έφτασαν ως τον τελικό του Supercopa, τα ημιτελικά του Copa del Rey, τα προημιτελικά του EuroCup και την ημιτελική φάση των ισπανικών playoffs! Πλέον η Γκραν Κανάρια έχει μπροστά της μια ιστορική συγκυρία, δίνοντας συνέχεια στην άνοδο των τελευταίων ετών που κορυφώθηκε με την κατάκτηση του Supercopa το 2016 κι αποτελώντας την ένατη ισπανική ομάδα που θα συμμετάσχει στην EuroLeague, ήτοι από τη σεζόν 2000-01, έπειτα από τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Μάλαγα, Βαλένθια, Μπανταλόνα, Εστουδιάντες και Μπιλμπάο!

Έτσι προκρίθηκε στην EuroLeague η Γκραν Κανάρια...

Στην προσπάθειά της, λοιπόν, να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο που θα κοντράρει τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, η διοίκηση ενημέρωσε ότι αύξησε το μπάτζετ κατά 3 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 8.1 της σεζόν 2017-18. Παρεμπιπτόντως η Γκραν Κανάρια λαμβάνει 3.3 εκατομμύρια ευρώ ως ετήσια ενίσχυση από την περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων που προστίθενται στον προϋπολογισμό ενώ τη φανέλα της έχουν φορέσει παίκτες όπως ο Μάικ Μπράμος, ο Τζόελ Φρίλαντ, ο Τζέιμς Όγκουστιν, ο Κέβιν Πάνγκος και οι νυν άσοι τη Ρεάλ, Έντι Ταβάρες και Τζέισι Κάρολ! Κατά τα άλλα, η μετάβαση στα Κανάρια Νησιά θα είναι η δυσκολότερη όλων για την πλειοψηφία των ομάδων της EuroLeague, αφού πρόκειται για σύμπλεγμα νησιών δίπλα στην Αφρική. Για να γίνει κατανοητός ο βαθμός δυσκολίας, ο μ.ό. ενός ταξιδιού της Γκραν Κανάρια είναι 3.857 χιλιόμετρα και περισσότερες από 4 ώρες πτήσης ενώ ο πιο μακρινός προορισμός είναι το Τελ Αβίβ με 5.309 χιλιόμετρα. Ελαφρώς, λιγότερα, δηλαδή από τα 5.454 που χωρίζουν το Λας Πάλμας από τη Νέα Υόρκη! Όπως είχε πει χαριτολογώντας ο Αΐτο Γκαρθία Ρενέσες, «κάνουμε προπονήσεις από ταξίδι σε ταξίδι, στα αεροπλάνα και τα αεροδρόμια» ενώ το συνολικό κόστος αυτής της διαδικασίας ανέρχεται στο 1.5 εκατομμύριο ευρώ.

Η Γκραν Κανάρια έχει μπροστά της την πρεμιέρα με τη Φενέρμπαχτσε στην Ulker Sports Arena (12/10, 20:45) και η EuroLeague Greece παρουσιάζει τα αριθμητικά πεπραγμένα των οκτώ ισπανικών ομάδων στον θεσμό.

Ρεάλ Μαδρίτης (16/18)

2000-01: 10-5

2001-02: 12-8

2002-03: 6-8

2004-05: 9-11

2005-06: 12-11

2007-08: 14-6

2008-09: 12-8

2009-10: 12-8

2010-11: 14-9 (Final 4)

2011-12: 12-4

2012-13: 21-8 (Final 4)

2013-14: 25-6 (Final 4)

2014-15: 24-6 (πρωταθλήτρια)

2015-16: 12-15

2016-17: 26-10 (Final 4)

2017-18: 24-12 (πρωταθλήτρια)

ΣΥΝΟΛΟ: 245-135 (64.47%)

Ρεκόρ ομάδας

Index: 158 vs Νίζνι (30/10/2014)

Πόντοι: 116 vs Οβαρένσε (20/12/2000)

Ριμπάουντ: 54 vs Μάλαγα (28/10/2010)

Aσίστ: 36 vs Στρασμπούρ (17/12/2015)

Κλεψίματα: 19 vs Χάποελ Ιερουσαλήμ (14/12/2000)

Κοψίματα: 11 vs Ρόμα (9/12/2010)

Βολές: 36 vs Σλασκ (24/10/2002)

Δίποντα: 34 vs Σαρλερουά (23/12/2010)

Τρίποντα: 18 vs Γαλατάσαραϊ (6/3/2015)

Μπαρτσελόνα (18/18)

2000-01: 8-4

2001-02: 14-6

2002-03: 18-4 (πρωταθλήτρια)

2003-04: 14-6

2004-05: 11-9

2005-06: 14-11 (Final 4)

2006-07: 14-9

2007-08: 13-10

2008-09: 18-5 (Final 4)

2009-10: 20-2 (πρωταθλήτρια)

2010-11: 14-6

2011-12: 19-2 (Final 4)

2012-13: 25-6 (Final 4)

2013-14: 23-6 (Final 4)

2014-15: 21-7

2015-16: 16-13

2016-17: 12-18

2017-18: 11-19

ΣΥΝΟΛΟ: 279-143 (66.11%)

Ρεκόρ ομάδας

Index: 139 vs Τσιμπόνα (1/12/2005)

Πόντοι: 107 vs Αναντολού Εφές (29/3/2018)

Ριμπάουντ: 51 vs Ρόμα (28/2/2008)

Aσίστ: 32 vs Χίμκι (29/12/2017)

Κλεψίματα: 20 vs Κίντερ Μπολόνια (20/12/2001)

Κοψίματα: 9 vs Μάλαγα (21/3/2014)

Βολές: 35 vs Ρεάλ Μαδρίτης (3/3/2005)

Δίποντα: 32 vs Λόντον Τάουερς (1/7/2001)

Τρίποντα: 19 vs Αναντολού Εφές (29/3/2018)

Μπασκόνια (18/18)

2000-01: 15-7

2001-02: 13-7

2002-03: 11-9

2003-04: 13-7

2004-05: 13-11 (Final 4)

2005-06: 18-7 (Final 4)

2006-07: 20-4 (Final 4)

2007-08: 16-9 (Final 4)

2008-09: 14-7

2009-10: 11-9

2010-11: 10-10

2011-12: 5-5

2012-13: 13-15

2013-14: 11-13

2014-15: 11-13

2015-16: 18-11 (Final 4)

2016-17: 17-16

2017-18: 17-17

ΣΥΝΟΛΟ: 246-177 (58%)

Ρεκόρ ομάδας

Index: 149 vs Λιμόζ (29/10/2015)

Πόντοι: 114 vs Οστάνδη (6/2/2002)

Ριμπάουντ: 54 vs Μπεσίκτας (10/1/2013)

Aσίστ: 29 vs Γαλατάσαραϊ (31/3/2017)

Κλεψίματα: 20 vs Βιλερμπάν (17/12/2003)

Κοψίματα: 10 vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας (5/3/2015)

Βολές: 41 vs Ορτέζ (23/12/2004)

Δίποντα: 37 vs Ουράλ Γκρέιτ (5/12/2001)

Τρίποντα: 17 vs Μάλαγα (25/1/2018)

Ουνικάχα Μάλαγα (16/18)

2001-02: 6-8

2002-03: 8-12

2003-04: 4-10

2004-05: 6-8

2005-06: 15-5

2006-07: 14-11 (Final 4)

2007-08: 13-7

2008-09: 10-6

2009-10: 9-7

2010-11: 6-10

2011-12: 4-12

2012-13: 15-9

2013-14: 11-13

2014-15: 8-16

2015-16: 11-13

2017-18: 13-17

ΣΥΝΟΛΟ: 153-164 (48.2%)

Ρεκόρ ομάδας

Index: 144 vs Τσιμπόνα (31/10/2007)

Πόντοι: 104 vs Ρόμα (10/11/2010)

Ριμπάουντ: 52 vs Ζαλγκίρις Κάουνας (25/10/2011)

Aσίστ: 28 vs Νίζνι (2/4/2015)

Κλεψίματα: 18 vs Ρόμα (29/11/2006)

Κοψίματα: 8 vs Ρεάλ Μαδρίτης (23/2/2012)

Βολές: 35 vs Ολυμπιακός (15/3/2006)

Δίποντα: 32 vs Αρμάνι Μιλάνο (11/4/2014)

Τρίποντα: 17 vs Παναθηναϊκός (11/3/2009)

Βαλένθια (4/18)

2003-04: 13-7

2010-11: 10-11

2014-15: 3-7

2017-18: 12-18

ΣΥΝΟΛΟ: 38-43 (46.9%)

Ρεκόρ ομάδας

Index: 148 vs Σλασκ (28/1/2004)

Πόντοι: 107 vs Εφές Πίλσεν (18/2/2004)

Ριμπάουντ: 46 vs Μπαρτσελόνα (16/1/2018)

Aσίστ: 29 vs Νεπτούνας (18/12/2014)

Κλεψίματα: 17 vs Ζαλγκίρις (1/4/2004)

Κοψίματα: 7 vs Μάλαγα (27/10/2017)

Βολές: 27 vs Άλμπα Βερολίνου (19/11/2003)

Δίποντα: 31 vs Εφές Πίλσεν (18/2/2004)

Τρίποντα: 15 vs Μπάμπεργκ (1/3/2018)

Μπιλμπάο (1/18)

2010-11: 10-10 (50%)

Ρεκόρ ομάδας

Index: 122 vs Νανσί (30/11/2011)

Πόντοι: 97 vs Νανσί (30/11/2011)

Ριμπάουντ: 44 vs Σιένα (22/2/2012)

Aσίστ: 23 vs Ρεάλ Μαδρίτης (8/2/2012)

Κλεψίματα: 11 vs Φενέρμπαχτσε (9/11/2011)

Κοψίματα: 6 vs Ρεάλ Μαδρίτης (8/2/2012)

Βολές: 23 vs Νανσί (30/11/2011)

Δίποντα: 27 vs Μάλαγα (25/1/2012)

Τρίποντα: 12 vs Νανσί (30/11/2011)

Μπανταλόνα (2/18)

2006-07: 8-12

2008-09: 4-6

ΣΥΝΟΛΟ: 12-18 (40%)

Ρεκόρ ομάδας

Index: 135 vs Ουνικάχα Μάλαγα (20/12/2006)

Πόντοι: 105 vs Τάου (27/11/2008)

Ριμπάουντ: 42 vs Τάου (15/1/2009)

Aσίστ: 20 vs Ρόμα (11/12/2008)

Κλεψίματα: 24 vs Ουνικάχα Μάλαγα (20/12/2006)

Κοψίματα: 10 vs Ολίμπια Λιουμπλιάνα (23/10/2008)

Βολές: 31 vs Παρτίζαν (3/1/2007)

Δίποντα: 30 vs Τάου (27/11/2008)

Τρίποντα: 12 vs Άλμπα Βερολίνου (13/11/2008)

Εστουδιάντες (2/18)

2000-01: 4-8

2004-05: 4-10

ΣΥΝΟΛΟ: 8-18 (30.7%)

Ρεκόρ ομάδας

Index: 126 vs Λουγκάνο (16/11/2000)

Πόντοι: 97 vs Λουγκάνο (16/11/2000)

Ριμπάουντ: 52 vs Ολυμπιακός (16/12/2004)

Aσίστ: 19 vs Κλιμάμιο Μπολόνια (18/11/2004)

Κλεψίματα: 21 vs Λουγκάνο (17/1/2001)

Κοψίματα: 5 vs Κλιμάμιο Μπολόνια (18/11/2004)

Βολές: 28 vs Κλιμάμιο Μπολόνια (18/11/2004)

Δίποντα: 26 vs Ολυμπιακός (16/12/2004)

Τρίποντα: 10 vs Περιστέρι (7/12/2000)