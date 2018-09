Το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία της Ζαλγκίρις! (pic)

Η επιτυχημένη περσινή σεζόν και παρουσία στο Final 4 άνοιξε την όρεξη στη Ζαλγκίρις.

Οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν επίσημα πως το μπάτζετ της επόμενης σεζόν θα ανέρχεται στα 10.7 εκατομμύρια ευρώ (το υψηλότερο στην ιστορία της).

Τα 7.4 θα αφορούν τους μισθούς των παικτών του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Την περσινή σεζόν το μπάτζετ των Λιθουανών ήταν στα 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

