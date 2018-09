Μετρά αντίστροφα για Παναθηναϊκό η Μακάμπι (pic)

Το καλεντάρι της πρεμιέρας της EuroLeague 2018-19 στέλνει την «ομάδα του λαού» στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Οι Ισραηλινοί προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ τους και δημοσίευσαν στα social media μια φωτογραφία από παλαιότερη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ με πρωταγωνιστές τον Άλεξ Τάιους και τον Τζέιμς Γκιστ.

«Σε λιγότερο από ένα μήνα η περιπέτεια αρχίζει!» ήταν το μήνυμα της Μακάμπι.

In less than a month the journey starts again pic.twitter.com/IGfohwFVsV

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 12 Σεπτεμβρίου 2018