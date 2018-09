Πάνγκος: «Θα έχουμε σούπερ χρονιά»! (vid)

Ο Καναδός γκαρντ είχε καθοριστική συμβολή στην περσινή πορεία της Ζαλγκίρις που επέστρεψε στο Final 4 έπειτα από 19 χρόνια και κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Λιθουανία. Η νέα σεζόν θα τον βρει στη Βαρκελώνη, αποκαλύπτοντας ότι οι πρώτες επαφές με την Μπαρτσελόνα έγιναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

«Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα επικοινώνησαν με τον εκπρόσωπό μου κατά τη διάρκεια της σεζόν όμως ήθελα να μείνω συγκεντρωμένος μόνο στο μπάσκετ. Ο μάνατζέρ μου ανέλαβε να "τρέξει" τη διαδικασία, απλώς με ρώτησε αν ήθελα να παίξω εκεί. Του εξήγησα "φυσικά"! Πήρα τη σωστή απόφαση... Πιστεύω ότι θα έχουμε σούπερ χρονιά! Η ομάδα έχει ταλέντο, σπουδαίο προπονητή... Έχουμε χρόνο μπροστά μας μέχρι να βρούμε "χημεία" και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι».

@KPangos: 'Signing for Barça was the best decision'

#ForçaBarça! pic.twitter.com/n0Srhq5ecq

— Barça Basket (@FCBbasket) 1 Σεπτεμβρίου 2018